陳偉殷：擊出安打 比拿下勝投高興

美職棒馬林魚7日晚（當地時間）以7比2力克大都會，台灣左投陳偉殷優質先發，拿下6年來開季首場勝投，同時敲出生涯首支安打。陳偉殷說，打出安打遠比拿下勝投興奮。中央社記者黃兆平紐約攝 106年4月8日

美職棒馬林魚今晚以7比2力克大都會，台灣左投陳偉殷優質先發，拿下本季首勝，也是6年來開季首場勝投，同時敲出生涯首支安打。陳偉殷說，打出安打遠比拿下勝投興奮。

陳偉殷感謝捕手艾里斯（A.J. Ellis）的配球，還有隊友防守協助及火力強攻支援，「很高興協助球隊拿下勝利」。

他還提及，「真的很高興打出生涯首安，也不知道如何形容那種感覺，但絕對比拿下勝投還要高興。」原本以為是內野球，沒想到是記安打。

不過，他也說，可能今天天氣真的太冷，也可能是一開始節奏還未調節好，首局稍顯不穩，另外被敲出7支安打，也略嫌多了些。陳偉殷第1局遭遇亂流，被大都會敲出2支安打、1次保送，失掉1分。

陳偉殷希望今年球季能夠繼續維持今天的表現，持續下去。

陳偉殷主投6局，用球數86記，投出5次三振，被敲出7支安打、失掉1分，還有1記四壞球保送，優異先發，拿下首勝後，防禦率1.5。

拿下首勝又有首安，陳偉殷今年球季一開始就有好彩頭，賽後在休息室連自己都掩不住微笑。總教練馬丁利（Don Mattingly）也稱許殷仔今天傑出表現。1060408

(中央社)