陳偉殷：擊出安打 比拿下勝投高興
美職棒馬林魚今晚以7比2力克大都會，台灣左投陳偉殷優質先發，拿下本季首勝，也是6年來開季首場勝投，同時敲出生涯首支安打。陳偉殷說，打出安打遠比拿下勝投興奮。
陳偉殷感謝捕手艾里斯（A.J. Ellis）的配球，還有隊友防守協助及火力強攻支援，「很高興協助球隊拿下勝利」。
他還提及，「真的很高興打出生涯首安，也不知道如何形容那種感覺，但絕對比拿下勝投還要高興。」原本以為是內野球，沒想到是記安打。
不過，他也說，可能今天天氣真的太冷，也可能是一開始節奏還未調節好，首局稍顯不穩，另外被敲出7支安打，也略嫌多了些。陳偉殷第1局遭遇亂流，被大都會敲出2支安打、1次保送，失掉1分。
陳偉殷希望今年球季能夠繼續維持今天的表現，持續下去。
陳偉殷主投6局，用球數86記，投出5次三振，被敲出7支安打、失掉1分，還有1記四壞球保送，優異先發，拿下首勝後，防禦率1.5。
拿下首勝又有首安，陳偉殷今年球季一開始就有好彩頭，賽後在休息室連自己都掩不住微笑。總教練馬丁利（Don Mattingly）也稱許殷仔今天傑出表現。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。