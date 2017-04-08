白宮：中美同意成立新對話機制 重申對北韓核武承諾

美國總統川普(右)與中國大陸領導人習近平(左)在佛羅里達州會面。(圖/美聯社)

白宮今天表示，中美兩國領導人進行了一次富有成效的晤面。川普總統和習近平主席同意成立新對話機制，擴大合作，管控分歧。雙方並重申對朝鮮半島無核化的承諾，承諾全面執行聯合國安理會決議。

中國國家主席習近平7日結束訪美，搭機返回北京。白宮發言人史派瑟發表聲明表示，兩國領導人同意提昇現有雙邊會談，以反映在各議題上取得進展的重要性，同意建立新的內閣級框架進行談判。

美中全面對話將由兩國領袖監督，含4大支柱：外交與安全對話;綜合經濟對話;執法和網絡安全對話;社會與文化問題對話。雙方同意以進取的議程和時間表，取得有意義的成果。

聲明指出，川普總統很高興可在過去兩天在「海湖」俱樂部接待習近平伉儷。這次訪問提供兩國領袖和他們的妻子相互認識，及一起處理重要議題的機會。而雙方帶著高層代表團，則為今後建立了工作關係。

聲明中表示，兩國領導人晤面，積極且富有成效。川普和習近平同意在相互尊重同時，擴大合作，控管分歧。兩位領導人並回顧了雙邊關係狀況。

川普總統注意到中國政府干預經濟所帶來的挑戰，提出中國工業，農業，技術和網路政策對美國就業和出口影響的嚴重擔憂。川普強調，中國有必要採取具體步驟，使美國勞工競爭環境獲得平衡，並再三強調，互惠市場管道的必要性。

會談中，兩國領導人注意到北韓武器計劃威脅迫在眉睫。聲明中說，兩國重申了對朝鮮半島無核化的承諾，並承諾全面執行聯合國安理會決議。雙方同意加強合作，並與國際社會攜手，說服北韓和平解決這個問題，並摧毀其非法的核導彈計劃。

此與國務卿提勒森先前在新聞簡報會中表示，此次「習川會 在北韓問題上，雙方專注於先前承諾，未有包裹式協議討論來解決北韓問題的說法一致。

在區域和海上安全問題上，聲明中表示，雙方進行了坦率的討論。川普指出，遵守東海和南海海域國際規範，以及非軍事化的言論的重要性。會談中，川普同時強調，人權和其他價值觀的重要性。

聲明最後說，川普歡迎習近平邀請他未來到中國進行國事訪問，同意共同努力，以期確保成功和專注成果的訪問。在此之前，國務卿提勒森也已證實，川普已接受習近平在2017年訪問中國的邀請，但具體時間尚待敲定。，

(中時)