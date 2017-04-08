重機騎士自撞蘇花隧道護欄 傷重不治

台9線173.9k今早發生重機自撞意外，重機因撞擊造成車頭嚴重變形。（張祈攝）

台9線173.9k今早發生重機自撞意外，重機因撞擊造成車頭嚴重變形。（張祈攝）

台9線173.9k錦文隧道內今早發生重機自撞，許姓騎士傷重不治。（新城警分局提供）

許姓騎士騎乘紅牌重機，自撞水泥護欄。（新城警分局提供）

蘇花公路今天上午9時23分發生一起重機自撞意外，一名許姓重機騎士騎乘紅牌重機南下行經173.9k錦文隧道內，不慎自撞水泥護欄，撞擊力道之大，重機車頭幾乎全毀，前輪嚴重變形，騎士送醫前已無呼吸心跳，10時19分送達國軍805醫院搶救後於10時58分仍宣告不治，警方指出，持有大型重機執照、駕照35歲許姓駕駛，目前僅知為桃園市人，詳細事發原因警方仍在調查中。

(中時)