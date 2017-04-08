配合電動車發展 珠三角大型充電站落成
中國大陸電動車產業發展迅速，其配套設施充電站也相應建設，珠江三角洲近日就落成首個充電站，能滿足400輛電動車的需求。
南方都市報今天報導，這個大型純電動汽車充電站位於廣州白雲區潭村，目前已建成156個充電樁，能滿足400輛純電動公車及轎車的充電需求。
據報導，充電站由經營公車的廣州新穗投資公司投資運營，是珠三角首個大型充電站。
報導引述新穗相關負責人說，新穗先後訂購了廣汽比亞迪、湖南中車、珠海廣通等共300多輛純電動公車，目前已有141輛投入運營，都在潭村充電站充電。
據說，他們公司的純電動公車採用白天運行、夜間充電的模式。
相關負責人說，該充電站將在未來逐步開放給普通市民使用，因為公車是晚上充電，白天空餘時間可以開放給社會車輛使用。
報導引述廣汽比亞迪相關負責人說，廣汽比亞迪純電動公車K9，單次充滿電後可行駛300公里，目前新穗某公車路線使用的K9，平均每天載客運行260公里，晚上返回潭村公交充電站後，車輛還剩一定電量。
廣東省公共交通協會相關負責人說，潭村公車充電站建成使用，將有力促進廣州市公車全面電動化。1060408
(中央社)
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