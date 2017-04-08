外媒：日本黑社會因結構老化 瀕臨瓦解
日本社會現在正面臨人口老化的問題，該國黑社會也有同樣的狀況。資料顯示，日本幫派成員中，有40%的比例超過五十歲，未來或有可能因為老化而瓦解。
據新加坡媒體《聯合早報》報導，日本是世界上唯一可以讓黑幫合法註冊的國家，在該國經濟成長最快的1980年代，估計約有20萬的黑社會活動人口，而現在已驟減到不足4萬。
據資料顯示，日本的黑社會結構中，七十歲以上佔6%、六十歲到六十九歲佔15%、五十歲到59五十九歲佔20%，也就是說，總共有40%以上的比例超過五十歲。
報導指出，由於日本當局在2011年通過《暴力團排除條例》，為防止日本黑幫繼續造成治安問題，禁止其參與商業活動。此後，各大黑幫逐漸凋零，連最負盛名的「山口組」也不例外。
「山口組」一直以來控制著日本的地下經濟，每年收益達到九兆日幣，但是在財源被切斷的當下，組織內部也開始分裂。黑社會人口走向老化，有很大因素就是來自於成員的陸續脫離。
(中時電子報)
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