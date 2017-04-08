時力：國民黨做到這7件事 就考慮合作

我要評比

時代力量和國民黨合作，幾乎是不可能的任務。（中時資料照／劉宗龍攝）

時代力量立委黃國昌，因認為遭國民黨主席洪秀柱以「支持核食進口」等話惡意造謠抹黑，日前到台北地方法院遞狀控告，柱柱姐昨（8）日呼籲黃應和國民黨同一陣線，對抗民進黨的誤國行為。對此，時力發言人李兆立回應，只要國民黨能做到7件事，就願考慮和他們合作。

洪秀柱昨指出，國民黨反對核食進口的提案，雖仍遭綠委否決，但黃國昌和洪慈庸願改變態度支持此提案，讓她感到欣慰；洪並希望黃別因政治利益左右搖擺，應與國民黨一起加入連署釋憲案，對抗無法無天的民進黨。

針對洪秀柱的說法，李兆立在臉書強調，只要國民黨能先做到以下7點，時代力量就會考慮讓藍營回到忠誠反對黨的行列。

李兆立所說的7點分別為：1.將不當黨產全數捐回、2.拋開蔣家神主牌、3.放棄九二共識，拿掉「中國」國民黨、4.全力支持憲政改革及國家正常化、5.國會理性監督而非膝反射式杯葛、6.徹底學會使用Google、7.別再發出中二幻想新聞稿。

(中時電子報)