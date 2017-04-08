威航執照展延引發聯想 張國煒表明不買
威航去年10月結束營業，航空業執照3月底到期。不過，威航已向民航局申請展延執照半年，外傳威航想出售執照，正籌設星宇航空的張國煒今天透過公關發言人聶國維表明不會買。
民航局說，依民航法規定，航空業停業逾6個月，所取得的航空業執照，也就是民用航空運輸業許可證將被註銷，但可以展延最多6個月。
威航執照3月底到期，民航局也收到展延半年申請，也就是威航執照有效期到9月底，理由是還有一架飛機沒賣掉，需要處理。
不過，外界一直傳出威航想出售執照，並推測正籌設星宇航空的前長榮航空董事長張國煒可能考慮。
目前協助張國煒對外公關的前長榮航空發言人聶國維說，星宇航空不會買威航的執照，因為買威航執照還必須連同飛機一起買，但星宇有自己的機隊規畫，且買了威航執照，在9月底效期前依規定一定要有營運實績，更不可能。
聶國維說，星宇航空籌設進度仍在尋找適合的合夥人階段。
威航結束營業後併入母公司復興航空，但興航去年11月22日起無預警停飛後也關門，威航名下有一架A321飛機，興航名下有A330、A321、A320及ATR等共11架，都交由銀行團處理，至今一架都沒賣掉。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。