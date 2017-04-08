威航執照展延引發聯想 張國煒表明不買

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威航去年10月結束營業，航空業執照3月底到期。不過，威航已向民航局申請展延執照半年，外傳威航想出售執照，正籌設星宇航空的張國煒今天透過公關發言人聶國維表明不會買。

民航局說，依民航法規定，航空業停業逾6個月，所取得的航空業執照，也就是民用航空運輸業許可證將被註銷，但可以展延最多6個月。

威航執照3月底到期，民航局也收到展延半年申請，也就是威航執照有效期到9月底，理由是還有一架飛機沒賣掉，需要處理。

不過，外界一直傳出威航想出售執照，並推測正籌設星宇航空的前長榮航空董事長張國煒可能考慮。

目前協助張國煒對外公關的前長榮航空發言人聶國維說，星宇航空不會買威航的執照，因為買威航執照還必須連同飛機一起買，但星宇有自己的機隊規畫，且買了威航執照，在9月底效期前依規定一定要有營運實績，更不可能。

聶國維說，星宇航空籌設進度仍在尋找適合的合夥人階段。

威航結束營業後併入母公司復興航空，但興航去年11月22日起無預警停飛後也關門，威航名下有一架A321飛機，興航名下有A330、A321、A320及ATR等共11架，都交由銀行團處理，至今一架都沒賣掉。1060408

(中央社)