川習會落幕 環時：中美關係平穩過渡
「川習會」落幕，中共外圍官媒環球時報上午發表評論說，北京與華盛頓有著「一目了然的政治文化差異」。但中美關係可說「至此實現了與美國更換領導人相關的『平穩過渡』」。
「川習會」第2輪會談於台北時間7日晚間至8日凌晨舉行，會後除新華社針對會談內容發布官方新聞稿外，環球時報是最先發表評論的中國大陸媒體。
這篇評論首先引述中外媒體先前對「川習會」較正面的報導，隨後指出，美國的體制導致中美關係的過渡「每隔一段時間就要經歷一次」，而這一次曾被普遍看成是「不確定性比較大的一次」。中美關係可以說「至此實現了與美國更換領導人相關的『平穩過渡』」。
評論說，北京與華盛頓有著「一目了然的政治文化差異」，兩國對重視中美關係的外在表現就不太一致，營造元首會晤氣氛的方式也不一樣。
這篇評論提到，美方喜歡說「分歧」，為自己的要求提前放風；中方則注重展示「穩健」，強調共同利益，這樣的兩個大國總能實現最終的交匯和尊重彼此。
評論又說，中美關係整體呈現出「小鬧大穩」，形成大國關係「前所未有的案例」。但中美兩種處世哲學看來還要長期糾葛下去，它們不太可能是一勝一負的關係，而一定是彼此熟悉、相互適應的關係。
這篇評論聲稱，中美雙方似乎越來越相信，無論遇到什麼事，兩國必須實現圍繞它的溝通，「能解決則解決它，實在解決不了，就儘量把它的危害降到最低」，努力做到「不把中美關係也賠進去」。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。