川習會落幕 環時：中美關係平穩過渡

「川習會」落幕，中共外圍官媒環球時報上午發表評論說，北京與華盛頓有著「一目了然的政治文化差異」。但中美關係可說「至此實現了與美國更換領導人相關的『平穩過渡』」。

「川習會」第2輪會談於台北時間7日晚間至8日凌晨舉行，會後除新華社針對會談內容發布官方新聞稿外，環球時報是最先發表評論的中國大陸媒體。

這篇評論首先引述中外媒體先前對「川習會」較正面的報導，隨後指出，美國的體制導致中美關係的過渡「每隔一段時間就要經歷一次」，而這一次曾被普遍看成是「不確定性比較大的一次」。中美關係可以說「至此實現了與美國更換領導人相關的『平穩過渡』」。

評論說，北京與華盛頓有著「一目了然的政治文化差異」，兩國對重視中美關係的外在表現就不太一致，營造元首會晤氣氛的方式也不一樣。

這篇評論提到，美方喜歡說「分歧」，為自己的要求提前放風；中方則注重展示「穩健」，強調共同利益，這樣的兩個大國總能實現最終的交匯和尊重彼此。

評論又說，中美關係整體呈現出「小鬧大穩」，形成大國關係「前所未有的案例」。但中美兩種處世哲學看來還要長期糾葛下去，它們不太可能是一勝一負的關係，而一定是彼此熟悉、相互適應的關係。

這篇評論聲稱，中美雙方似乎越來越相信，無論遇到什麼事，兩國必須實現圍繞它的溝通，「能解決則解決它，實在解決不了，就儘量把它的危害降到最低」，努力做到「不把中美關係也賠進去」。1060408

(中央社)