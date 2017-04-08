川普下令轟敘 阿拉伯網友讚伊凡卡之父

美國總統川普下令空襲敘利亞，阿拉伯網友大表感激，還尊稱他是「伊凡卡之父」，但美國民眾擔心恐會演變成大戰，而採取徵兵制，在推文中標註「美國派對要結束了」主題標籤。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，在敘利亞反抗軍占領區疑似遭化武攻擊後，美國昨天對敘利亞空軍基地發動空襲。

不久後，一些阿拉伯網友開始稱川普為Abu Ivanka，意思是「伊凡卡之父」，以表他們的敬意。其他人還稱他是Abu Ivanka al-Amreeki，意思是「美國人伊凡卡之父」，甚至幫他加上具有宗教意味的大鬍子。

1名網友修改照片，讓川普戴上傳統的紅色土耳其毯帽，還寫上「我們愛你」。

也有人說他是「說到做到的人」，1名網友說：「你上任幾個月就做到歐巴馬8年內做不到的事。」

1名住在倫敦的敘利亞網友說：「阿塞德政權6年來首次為自己犯下的罪行承擔責任。」

敘利亞記者加拉（Rami Jarrah）則做出更慎重的回應：「敘利亞人不是為了像川普這種可悲的人感到開心，他們會開心是因為阿塞德殺他們的手段變少了。」

旅居倫敦的黎巴嫩裔伊拉克部落客夏洛（Karl Sharro）說：「川普很快就發現美國政壇的神奇原則：國內苗頭不對了，在中東展開軍事行動就沒錯了。」

還有網友說：「所以現在你們都愛川普了？當他掌權時，說他（川普）討厭阿拉伯人和穆斯林的人去哪了？」

川普下令攻打敘利亞政府軍後，部分美國網友認為美國可能要完蛋了。

有些美國網友擔心可能會被徵召入伍，因此在推特以「美國派對要結束了」為主題標籤，分享搞笑圖片和影片。

1名網友說：「桑德斯（Bernie Sanders）最想做的事情就是，讓大麻合法化和幫助大學生，但我們獲得的獎賞卻是會帶來第3次世界大戰的總統。」

還有1名網友開玩笑說：「移民局：喂，需要什麼幫忙嗎？我：我是個非法移民，我想要儘快被驅逐出境。」（譯者：中央社陳昱婷）1060408

(中央社)