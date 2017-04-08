鄭麗君：關心語言保存發展 對世界負責

文化部「國家語言發展法」草案公聽會今天登場，部長鄭麗君指出，關心語言保存與發展，不僅是對自己負責，也對世界負責。

文化部「國家語言發展法」草案公聽會全國場，今天上午在國立台中教育大學求真樓音樂廳登場，文化部長鄭麗君親自出席，聆聽來自各界對國家語言發展法的意見與建議，而出席的貴賓還包括了國立台中教育大學校長王如哲以及前立委周清玉等人。

鄭麗君致詞時說，人從出生後就會自然而然的學習母語，台灣有多元文化，也是台灣特色，多元文化來自於語言的多元與豐富，但長期語言一元化的政策，限制了多元族群各種母語的自然發展，造成母語傳承的危機，更重要的是失去了多元語言發展的話語權，這是我們共同的危機。

她表示，在台灣民主化後，母語傳承的危機必須要挽救，但我們也必須要承認，母語消失的危機一直在持續進行中，像是聯合國的教科文組織都把台灣包括原住民等的語言，列為瀕臨消失的語言，連聯合國教科文組織都關切台灣本土語言消失的危機，由此可知振興以及復育多元文化，是我們對自己文化負責的一件重要工作，也是我們身為這塊土地上的人民對世界文化負責的工作。

鄭麗君指出，今天關心這塊土地上每一種語言的保存與發展，不僅是對自己負責，也是對世界負責，因為每一種語言都是這個世界文明重要的資產，所以有感於台灣民主化之後面對這樣的危機，民主化後要落實文化平權，在民主化後不僅要追求文化平權，重視保存本土語言。

她說，在文化平權的精神下，也要照顧到不同語言形態使用者的權力，珍惜台灣的新移民使用的母語，讓她們來到台灣後仍然記得媽媽的話，相信如此可以讓台灣文化更多元。

而在鄭麗君致詞結束後，公聽會立即展開，有近270名關心語言發展的人士以及團體登記發言，實際到場約有70人，其他人士可以在網路上針對「國家語言發展法」草案各抒己見。1060408

(中央社)