創英國首例 男子交女友要向警方報備

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30歲的高德弗里（Kylle Godfrey）因為向兩名前女友施暴，被法院判決，未來7年若與人交往超過14天，就得向警方報備，成為英國首例。

高德弗里去年10月對女友施以「可怖的」家庭暴力，包括抓住她的頭往地上撞，勒住對方的脖子等。

即便因為施暴被捕，高德弗里在保釋等候開庭期間仍威脅前女友，並對新女友施暴。他因此被判處3年有期徒刑，目前正在服刑中。

除此之外，法院2日下令要求他未來得向警方報備交往對象，且警方有權告知可能的交往對象，高德弗里對女性的施暴史。若是他違背命令，將可能再被判刑。

這起命令據信是英國首例。

家暴援助組織「婦女援助」（Women's Aid） 表示，這起命令「對家暴來說是比較穩固的保障」。

「婦女援助」執行長尼特（Polly Neate）表示，這顯示法院了解「有家暴前科者很可能也會對其他伴侶施暴」。1060408

(中央社)