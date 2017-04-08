創英國首例 男子交女友要向警方報備
30歲的高德弗里（Kylle Godfrey）因為向兩名前女友施暴，被法院判決，未來7年若與人交往超過14天，就得向警方報備，成為英國首例。
高德弗里去年10月對女友施以「可怖的」家庭暴力，包括抓住她的頭往地上撞，勒住對方的脖子等。
即便因為施暴被捕，高德弗里在保釋等候開庭期間仍威脅前女友，並對新女友施暴。他因此被判處3年有期徒刑，目前正在服刑中。
除此之外，法院2日下令要求他未來得向警方報備交往對象，且警方有權告知可能的交往對象，高德弗里對女性的施暴史。若是他違背命令，將可能再被判刑。
這起命令據信是英國首例。
家暴援助組織「婦女援助」（Women's Aid） 表示，這起命令「對家暴來說是比較穩固的保障」。
「婦女援助」執行長尼特（Polly Neate）表示，這顯示法院了解「有家暴前科者很可能也會對其他伴侶施暴」。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。