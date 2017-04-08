陳偉殷本季首勝 柯蕭前御用捕手成關鍵

台灣旅美左投陳偉殷本季初登板，剛上場時表現並不理想，但在柯蕭前御用捕手艾利斯引導下，找回該有的節奏，最終以優質先發的表現，奪得本季首勝。

美國職棒大聯盟（MLB）邁阿密馬林魚隊今天在客場以7比2擊敗地主紐約大都會隊，馬林魚先發投手陳偉殷投6局，有5次三振、1個保送，被打7支安打只掉1分自責分，以優質先發的表現，拿下本季首勝。

值得一提的是，陳偉殷自己也在4局時，擊出一個內野軟弱滾地球，成為他2012年挑戰大聯盟後，生涯至今的首支安打。

球評曾文誠表示，今天因為是陳偉殷本季首戰，一開始表現沒那麼好，但靠賽揚強投柯蕭（Clayton Kershaw）過去的御用捕手艾利斯（A.J. Ellis）引導，慢慢抓回節奏。

曾文誠說，艾利斯之前長期為柯蕭接補，知道怎麼引導左投，也很清楚對左投來說，怎樣的進壘點、怎樣用速差對左投來說最有幫助，陳偉殷今天一開始球的速度、位置並不理想，但在艾利斯的幫忙下，就找到贏球的節奏。

曾文誠提到，陳偉殷今天雖在首局就先掉分，但馬林魚隊2、3兩局共打下5分，加上陳偉殷大聯盟生涯首安在第4局也出現，這些都讓陳偉殷在投球上的表現都能更穩定。1060408

(中央社)