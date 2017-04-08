毒蟲拒檢心虛逃逸 逃入地下停車場GG了！

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嫌犯移送法辦。（葉書宏翻攝）

警方查獲改造手1把槍及子彈8顆。（葉書宏翻攝）

警方查獲改造手1把槍及子彈8顆。（葉書宏翻攝）

40歲柯姓男子駕駛賓士車載著32歲陳姓男子，7日晚間9時許行經新北市樹林區大安路、新樹路口，警方上前盤查時，柯男竟加速逃逸開進附近的社區停車場，當場進退不得遭警方逮捕，警方在車上查獲毒品、改造手槍1把、子彈8顆，訊後依法送辦。

警方調查，柯嫌駕駛的車輛行經樹林區大安路、新樹路口等紅燈時，巡邏警員發現2嫌行跡可疑上前盤查，2嫌一度佯裝配合要拿出證件，隨即加速逃逸，警方立即呼叫警網圍捕。

2嫌從大安路往新莊方向行駛，最後逃至新莊民安西路某社區大樓地下停車場，員警追入該地下停車場，拔槍制止並喝令2嫌下車，2嫌自知難逃法網乖乖就範。

警方在車上查獲，毒品安非他命1.48公克、K他命0.78公克、K他命菸草1.06公克、改造手1把槍及子彈8顆等證物，警訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

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(中時)