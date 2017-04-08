皐月杜鵑花季開展 為2018台中花博暖身
「2017年台中市皐月花季展」，8日起至16日在台中市政府陽明大樓一樓中庭展出，亦為2018台中世界花卉博覽會暖身。農業局長王俊雄說，皐月杜鵑花自日本引進，台中山城地區栽植數量為全台之冠逾4萬多盆；同一株花朵可呈現出不同花紋、花色，極富藝術價值，歡迎踴躍賞花。
農業局輔導東勢區農會及台中市皐月協會所舉辦「2017年台中市皐月花季展」，今日在市府陽明大樓盛大開幕。農業局長王俊雄、豐原區長唐益滄、新社區長劉孟富，以及立委江啟臣服務處代表、市議員謝志忠服務處代表等人皆到場共襄盛舉。
王俊雄指出，此次花季展展出花農精心栽培的優質皐月杜鵑盆栽，具有多種品系，花型、花色變化萬千，提早為2018台中世界花卉博覽會暖身。今日更免費贈送前100名參觀民眾花苗，讓參觀的朋友大飽眼福，滿載而歸。
農業局表示，目前國內栽植的皐月杜鵑花種主要引自日本，因台灣氣候溫熱，盛開期提前至每年4月間，其中栽植數量又屬台中市山城地區位居全台之冠，盆栽數逾4萬多盆。同一株花朵將出現不同花紋、花色，樣態五花八門，極富藝術價值。
皐月杜鵑小巧精緻具耐陰性，可栽植於辦公桌或家中陽台，不占空間又可美化環境，為值得推廣的精緻花卉。歡迎有興趣的朋友們到現場共襄盛舉，體驗皐月杜鵑之美。
(中時)
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