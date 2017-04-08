川普晚宴上告訴習近平出擊敘利亞 習如此回應

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習川會。(美聯社)

美國國務卿提勒森證實，川普總統是在「海湖」俱樂部晚宴將結束前，親口告訴習近平主席有關美軍發射導彈出擊敘利亞；習近平謝謝川普讓他知道此事。

提勒森7日在一項新聞簡報會中表示，川普是在美東時間7日晚間8時40分左右，直接告訴習近平，美軍對敘利亞發射導彈。川普並告訴習近平美國總共發射了多少枚飛彈和理由。

川普對習近平說，阿薩德多次對自己國家公民使用化學武器，殺害包括婦女、兒童和嬰兒的行徑是違法的，美國因而對敘利亞發動攻擊。

提勒森說，他認為，習近平謝謝川普讓他知道美軍出擊敘利亞，並提供了理由給他。提勒森表示，據他所知，習近平明白，當人們殺害孩子時，這樣的回應是必要的。

根據白宮發言人史班瑟，川普於6日午間離開白宮前往佛羅里達州出席習川會途中，國安團隊在空軍一號與白宮進行了視訊會議。當天下午4時，川普與國務卿、國防部長和國安顧問再次舉行會議，決定對敘利亞採取行動。

(中時)