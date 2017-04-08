曾仁和5局飆7K 黃暐傑幸運摘勝

小熊2A右投曾仁和。(中時資料照)

(12:30補充 胡智為、曾仁和投球內容)陳偉殷奪下本季大聯盟首勝，台灣旅美投手胡智為、曾仁和今在小聯盟也繳出好表現，響尾蛇1A黃暐傑，中繼2局，被敲1安，無失分，幸運摘下勝投。

光芒3A的胡智為，擔任二號先發，面對勇士，用93球投5局，被敲2發全壘打，失3分，僅1責失。但後援投手放火，搞砸胡智為勝投，光芒延長13局，才以6比4獲勝。

小熊2A曾仁和，迎戰紅人，用73球先發5局，狂飆7次三振，被敲含陽春炮的4安，全場就丟這1分。小熊2比1贏球，曾仁和與勝投擦身而過。胡智為、曾仁和今天主投5局，都責失1分，自責分率僅1.80。

(中時電子報)