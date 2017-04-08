車禍傷口癒合慢 竟是糖尿病惹禍
糖尿病有年輕化趨勢，中壢天晟醫院醫師發現有年輕患者在車禍受傷後，因為傷口癒合情況不如預期，檢查才意外發現罹患糖尿病。
中壢天晟醫院家醫科醫師鐘頂天今天表示，根據統計，全台糖尿病患逾170萬人，一般人連想到糖尿病就是「吃多、喝多、尿多」，但臨床卻發現，出現這3個典型高血糖症狀時，病人往往已發病一段時間了。
鐘頂天說，糖化血色素、空腹血糖值，在餐後2小時的血糖值，只要其中任一項超過正常值，雖未達糖尿病標準，就屬於糖尿病前期，必須及早控制血糖，才能避免進一步惡化。
鐘頂天說，隨著現代人生活型態改變，飲食精緻化的結果，造成糖尿病的患者年齡層下降，不少年輕患者是車禍受傷後，因為傷口癒合情況不如預期，才意外發現罹患糖尿病。
糖尿病初期幾乎沒有明顯症狀，車禍患者在治療過程中傷口不易癒合，經安排另做抽血檢查，才意外發現罹患糖尿病。
醫師表示，糖尿病除了靠藥物治療，飲食方面建議每天定時定量，不暴飲暴食、多攝取蔬菜、用餐時的點心可使用水果類來替代澱粉類食物或是加工食品。
此外，控制體重，養成規律運動習慣，每週3次，每次30分鐘有氧運動，不但可以有效降低胰島素阻抗，幫助血糖控制，同時還能增加下肢血液循環，預防心血管疾病。1060408
(中央社)
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