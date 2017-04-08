伊能靜談哈林：彼此尊重且深愛孩子

伊能靜昨開直播。（圖／取自微博）

伊能靜昨天難得開直播和粉絲分享家庭生活，不僅帶著秦昊所生的女兒小米粒一起入鏡，她和前夫庾澄慶所生的兒子小王子也蒙著臉入鏡，但卻有網友表示心疼小王子的父母離異，這讓伊能靜有些介意，她強調兩人雖然沒有緣分，但雙方都互相尊重，且對孩子深愛著。

伊能靜昨在直播中和粉絲分享與女兒小米粒的生活，也聊家事、聊美妝保養等，最後兒子小王子也在一旁互動，儘管她相當保護不讓孩子露臉，但小王子蒙著臉入鏡，讓不少網友相當好奇。

不過卻有網友看到小王子後，感慨說「心疼哈利父母離異」，這似乎觸動伊能靜敏感神經，她表示自己與前夫庾澄慶是沒有緣分的兩個人，「但是彼此很尊重對方，也都深愛著自己的孩子！」反問外界為何不帶著祝福？強調兩人現在都很開心，反駁網友。

(中時電子報)