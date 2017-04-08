嘉義縣長慰問凱旋3號乘客 籲建海事平台
凱旋3號客輪擱淺嘉義布袋港外海，船上所有人全獲救援，嘉義縣政府今天呼籲建立「海事事故協調平台」，並加強防災演練及時救援。
往返嘉義布袋與澎湖馬公的「凱旋3號」客輪，昨天傍晚擱淺嘉義布袋外海，船上乘客346人及工作人員全數獲救，對於凱旋客輪公司直到深夜都未派員出面說明及處理善後，民眾抱怨連連。
昨天深夜11時多客輪拖回港區，旅客拿到行李後，今天凌晨1時多陸續離開，嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘、立委蔡易餘、地方民代、鎮長、雲嘉南區風景區管理處等各界到場關心，協助安排住宿及交通接駁等。
嘉義縣長張花冠呼籲交通部航港局南部航務中心、經營管理布袋港的台灣港務公司，應建立「海事事故協調機制與平台」，才能在海難發生時，及時有效協助民眾解決住宿、交通等問題。
張花冠說，這次事件暴露應變機制薄弱，相關權責單位都應正視並改進，定期舉辦「海事防災演練」，在事故發生後及時救援，維護民眾生命及財產安全。
張花冠表示，後續相關賠償，船公司應儘速回應，交通部航港局和港務公司也要發揮主管權責監督協處，縣府會基於確保民眾消費權益與安全，提供必要協助。
雖然昨天才剛發生船難，但是今天適逢週末假日，布袋港旅客遊興未減，依舊絡繹於途，帶著大包小包行李搭船去澎湖遊玩。1060408
(中央社)
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