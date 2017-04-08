重機騎士蘇花公路自撞身亡

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蘇花公路173.4公里處舊錦文隧道口，8日上午35歲許姓男子騎乘大型重機車自北往南行駛，不慎自撞水泥護欄倒地受傷，警消獲報將傷者送醫，經急救仍不治。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 106年4月8日

蘇花公路173.4公里處舊錦文隧道口，8日上午35歲許姓男子騎乘大型重機車自北往南行駛，不慎自撞水泥護欄倒地受傷，警消獲報將傷者送醫，經急救仍不治。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 106年4月8日

蘇花公路173.4公里處舊錦文隧道口，今天上午9時多，35歲許姓男子騎乘大型重機車自北往南行駛，不慎自撞水泥護欄倒地受傷，警消獲報將傷者送醫，經急救仍不治。

警方調查，許姓男子為桃園市人，領有大型重機駕駛執照，上午騎乘大型重機車沿台9線南下行駛，在173.4公里處自撞水泥護欄。經救護人員送往國軍花蓮805醫院急救後，上午10時19分宣告急救無效。

是否酒駕，酒測值抽血化驗中，詳細事故原因警方進一步調查。1060408

(中央社)