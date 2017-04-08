新片看板 一念無明迎戰犯罪教條
香港電影「一念無明」揭露躁鬱症患者照護等社會議題，迎戰威尼斯影帝邁可法斯賓德主演「犯罪教條」、動畫系列「藍色小精靈：失落的藍藍村」及「辦公室大狂殺」。
1.一念無明（Mad World）是香港新銳導演黃進執導，演員余文樂、曾志偉、金燕玲主演，描述獨自照顧重病母親的「阿東」罹患躁鬱症，意外害死母親，獨居多年的父親將他接回同住，兩個背負沉重愧疚的男人，窩在狹小房間只剩對方，卻是彼此最不能面對的過去。金燕玲奪第53屆金馬獎最佳女配角。
2.犯罪教條（Trespass Against Us）改編真人實事，威尼斯影帝邁可法斯賓德（Michael Fassbender）主演，描述世代皆是罪犯的卡特勒家族，長子「查德」身為繼承人，成為每次犯罪行動執行帶領者，但他計劃帶妻子與兒女逃離家族，讓兒女擺脫亡命之徒命運，他與父親產生激烈對峙，家族掀起滔天巨浪。
3.藍色小精靈：失落的藍藍村（Smurfs: The LostVillage）是真人動畫系列「藍色小精靈」，首度以全動畫形式推出第3集，描述為了躲避立志成為世界第一巫師「賈不妙」追捕，「小聰明」與「小美人」一行人逃進森林，意外發現神祕村莊，揭開神祕村莊真相，才知道他們不是唯一的一群小精靈。
4.辦公室大狂殺（The Belko Experiment）是好萊塢導演詹姆斯甘恩（James Gunn）擔任編劇，描述辦公室突來的大逃殺遊戲，80名上班族被困在平日上班的摩天樓裡，80人須用手邊可得物品當作武器互相殘殺，沒時間限制，直到遊戲最後，只有1人可活著離開，讓同事間顯露殘酷人性。1060408
(中央社)
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