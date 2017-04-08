跑不掉 通緝犯躲鐵皮屋頂遭逮
因毒品案通緝的李姓男子躲避於公寓頂樓鐵皮屋頂，高雄市員警查緝時遍尋不著，恰好一名員警爬上水塔發現，喝令小心爬下屋頂並逮捕，起獲海洛因和安非他命。
高雄市政府警察局鳳山分局今天表示，員警巡邏至鳳松路一處巷口時，先發現一名蔡姓男子形跡可疑，經盤查為毒品案通緝犯，也查出同案通緝的李男一起居住於巷口公寓頂樓。
員警陪同蔡男返回住處頂樓時，卻空無一人，遍尋不著，一名員警恰好爬上水塔，看到躲避於鐵皮屋頂的李男，喝令小心爬下屋頂逮人。
警方表示，李男供稱因聽到樓下吵雜聲探頭查看，發現蔡男已遭警方盤查逮捕，因自身也為同案通緝犯，，為避免遭警方查獲逮捕，趕緊爬上鐵皮屋頂躲藏。
警方進一步於屋內查獲海洛因15公克、安非他命51公克。全案依毒品危害防制條例送辦。1060408
(中央社)
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