台味服務暖人心 沈方正閱讀熱忱有心法

首創「台味服務」，老爺酒店集團執行長沈方正分享閱讀人生和實踐熱情服務的心法，並點出台灣社會做事講求目的性、學生讀書以考試為目的，而扼殺了閱讀的環境。

「益品書屋」創辦人戴勝益7日晚間邀請沈方正暢談閱讀的力量及維持服務熱忱的方法。

沈方正來自書香家庭，自小培養閱讀的興趣，他開玩笑地說，閱讀最大的收穫是讓他擁有1300度的近視，因此免去當兵，比別人多賺了3年的時間。

不過，沈方正感嘆台灣社會體系卻扼殺閱讀環境。他指出，學生讀書以考試為目的，花長時間讀書只為分數，進入大學或出社會後，真正保持閱讀習慣的可能不到兩成。另外，台灣社會做事講求目的性，像是「做這件事對我的升遷能否有幫助？」然而閱讀行為的收穫並不僅止於此。

沈方正認為「看法是台灣社會最缺乏的事情」，他指出，面對一件事，大部分的人都在幾分鐘內就有答案，很快為此下定義，「這會是非常危險的社會」，因為每一個人都可以輕易地被挑起反應，但是如果是有讀書的人，會仔細從不同角度思考，而不是在短時間內輕易評斷。

沈方正說，書的廣度和深度，是憑藉人的知能、理性與感性能夠探索的最大世界，「其實每一本書都是一座山，喜歡閱讀，你的世界將變得更為寬廣」。

他還將喜歡閱讀與不喜歡閱讀的人比擬為會潛水與不會潛水的人；沈方正說「如果你會潛水，你的地球將比他人大百分之六十；如果願意閱讀，你的世界將比別人大不只百分之六十」。

秉持對服務的熱愛，沈方正在飯店業歷練超過30年，時至今日做到執行長等級，仍然對第一線服務充滿熱忱，更懂得從對「人」的服務中，挖掘出樂趣與熱情，在櫃檯幫忙顧客提行李，甚至成為他紓解開會壓力的方式。

如何能維持工作熱忱，沈方正說「我在年輕時，以為熱情是自己激發自己，後來頓悟了，一個工作真正熱情持續的動力不是你自己，而是認知到自己處於什麼環境，我的熱情來自客人與同事，同事們擁有共同理念，才會給你力量，工作只為了自己，那個力量是不長久的」。

戴勝益在這場演講尾聲提出三點要向沈方正學習。第一是笑容，他形容沈方正的笑容彷彿天生沒有煩惱；第二是毅力，沈方正1992年進入老爺酒店，多年來一路堅持，從基層爬到執行長的位階；第三是沈方正首創的「台味服務」，就是「從事服務業不要高不可攀，也不要俗不可耐」。1060408

(中央社)