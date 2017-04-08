川普下令轟炸敘利亞 支持者連說4次超愛

我要評比

對美國總統川普許多支持者而言，他轟炸敘利亞機場報復毒氣攻擊的決定，毅然展現力量與決心，正是他們去年11月用選票相挺想要看到的。還有支持者說了數次「超愛」。

路透社訪問十多名票投川普的民眾，其中許多人承認，讓美軍直接涉入敘利亞衝突，與川普競選期間主張的「美國優先」孤立主義迥然不同。

美國昨天對敘利亞發動空襲。與幾個譴責此舉的極右派重要支持者不同的是，今天在德州、佛羅里達州與紐約受訪的多數川普選民表示，這波攻擊並非他背棄美國利益優於其他的這項承諾。

28歲的營造工頭卡瓦尼斯（Anthony Calvanese）在紐約史塔登島區（Staten Island）人行道告訴記者：「超愛、超愛、超愛、超愛！他從第一天就說，絕不接受任何胡作非為」、「他必須開始展現我們在世界上的優越性。」

儘管川普去年競選期間曾誓言將避免捲入中東衝突，他仍下令對敘利亞發動攻擊。4年前，敘利亞政府以毒氣攻擊平民百姓後，川普也曾勸誡時任總統歐巴馬避免報復行動。

川普意識型態顯然前後矛盾，惹毛一些最堅定的極右派支持者。

美國保守派網站Infowars倫敦編輯華森（Paul Joseph Watson）就在推特表示，他要「從川普列車下車」。

自稱白人民族主義領袖的史賓塞（Richard Spencer）也說，川普的決策是「背叛」及「美國優先的終點」。

不過，許多支持者仍表示，他們依舊相信川普將會兌現承諾。（譯者：中央社周莉芳）1060408

(中央社)