NBA》史上第二人！韋少鎖定本季場均大三元
太陽說什麼也不想成為韋斯布魯克創造歷史的對手！全力改寫史上單季最多大三元紀錄的韋少，8日遭到太陽層層包夾，讓他只拿23分、12籃板及8助攻，卻已達成本季場均數據大三元紀錄，也是史上第2位做到的球星！
雷霆最後以99比120不敵太陽，也讓太陽中止13連敗，只是為了滿足球迷想看韋少拿大三元，就算雷霆末節早就處於大幅落後，韋少仍然留在場上拚大三元數據，可惜太陽就是不肯答應，他也在最後2分34秒無奈退場休息。
儘管沒法打破單季最多大三元紀錄(41次)，韋少還有3場例行賽可以繼續挑戰，不過他的本季總得分(2503)、總籃板(843)與總助攻(822)，都已達到場均雙位數，讓他成為自從1961-62年球季的奧斯卡羅伯生後，首位單季場均大三元球員。
只是韋斯布魯克明顯受到想破紀錄的情緒影響，8日前11次出手全部落空，加上隊友不太爭氣，沒法幫他多拿幾次助攻，韋少擺明陷入左右為難窘境，最後投25中6，更發生全場最高8失誤，反觀太陽全場僅7失誤。
擺明只想磨練新血的太陽，打出更換年輕先發陣容後的最佳表現，尤其是先前單場曾拿70分的戴文布克，他在8日拿下全場最高37分，華倫也有23分、16籃板，尤利斯12分，艾倫威廉斯、杜德利與小戴瑞克瓊斯各有11分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。