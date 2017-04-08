NBA》史上第二人！韋少鎖定本季場均大三元

韋斯布魯克雖無法完成破紀錄的本季第41次大三元，仍達成本季場均大三元的壯舉。(美聯社)

太陽說什麼也不想成為韋斯布魯克創造歷史的對手！全力改寫史上單季最多大三元紀錄的韋少，8日遭到太陽層層包夾，讓他只拿23分、12籃板及8助攻，卻已達成本季場均數據大三元紀錄，也是史上第2位做到的球星！

雷霆最後以99比120不敵太陽，也讓太陽中止13連敗，只是為了滿足球迷想看韋少拿大三元，就算雷霆末節早就處於大幅落後，韋少仍然留在場上拚大三元數據，可惜太陽就是不肯答應，他也在最後2分34秒無奈退場休息。

儘管沒法打破單季最多大三元紀錄(41次)，韋少還有3場例行賽可以繼續挑戰，不過他的本季總得分(2503)、總籃板(843)與總助攻(822)，都已達到場均雙位數，讓他成為自從1961-62年球季的奧斯卡羅伯生後，首位單季場均大三元球員。

只是韋斯布魯克明顯受到想破紀錄的情緒影響，8日前11次出手全部落空，加上隊友不太爭氣，沒法幫他多拿幾次助攻，韋少擺明陷入左右為難窘境，最後投25中6，更發生全場最高8失誤，反觀太陽全場僅7失誤。

擺明只想磨練新血的太陽，打出更換年輕先發陣容後的最佳表現，尤其是先前單場曾拿70分的戴文布克，他在8日拿下全場最高37分，華倫也有23分、16籃板，尤利斯12分，艾倫威廉斯、杜德利與小戴瑞克瓊斯各有11分。

(中時電子報)