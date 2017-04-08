美中同意新貿易談判百日計劃

美國商務部長羅斯7日表示，川普總統和中國國家主席習近平已同意一項新的貿易談判百日計畫。（設計畫面）

美國商務部長羅斯7日表示，川普總統和中國國家主席習近平已同意一項新的貿易談判百日計畫，以期提振美國出口、減少美國對中國貿易逆差。羅斯指出，在「習川會」討論過程中，中方認知更平衡貿易環境的重要性。

羅斯在「習川會」後白宮召開的一項記者會中表示，這項美中貿易談判百日計劃，在議題範圍和規模上，或許具有雄心，但在商討進度方面，將是「重大的變化。」

羅斯表示，他認為這是美中兩國間，增進關係的重要象徵。羅斯說，中國對透過減少貿易順差，作為一種控制自身通貨膨脹的途徑，表示感興趣，「這是我首次在雙邊背景下聽到他們這麼說。」

至於百日談判計劃的項目和內容，羅斯則未詳細說明。

(中時)