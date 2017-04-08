川習會落幕 重點議題一秒掌握
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談今天落幕，兩天的川習會談論北韓、貿易等議題，但雙方會後談話與官媒新聞都未提及一中與台灣等議題，也沒發表聯合聲明。
以下是川習會重點議題整理：
●貿易：根據路透社，川普在個人首場美中高峰會上公開談論一連串議題進展，他的數名高階幕僚也是如此，然而他們除了說大陸同意合作縮小歧見和尋找合作共同點之外，幾乎沒有提供具體細節。
川普幕僚堅稱，川普已履行諾言，提高對於大陸貿易做法的關注，還表示當中有些進展，包括習近平同意一項貿易談判百日計畫，目的在提振美國出口，減少大陸對美國貿易順差。
●北韓：
儘管川普一改選戰期間尖銳的反中論調，他仍在會談中敦促習近平進一步遏制北韓核子計畫。
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天表示：「我們樂於跟他們合作。」「但我們理解到，這會給他們製造若干獨特的問題和挑戰。如果這正好就是中國不能跟我們合作的事，那麼我們將會、也會準備好，去規劃我們自己的路線。」
●薩德：
路透社根據南韓代理總統黃教安聲明報導，川普在電話中告訴南韓，他和習近平會談期間，曾說明美方對南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德）一事的立場。
大陸反對南韓部署美國反飛彈系統薩德，不過南韓和美國稱部署目的是因應北韓飛彈威脅。
●敘利亞：
這場兩強峰會被美國空襲敘利亞事件搶盡鋒頭。法新社引述官員報導，川普親自告知習近平，他已下令對敘利亞發動軍事攻勢。
「華盛頓郵報」報導指出，美軍攻擊行動時間值得特別關注。川習會在東亞局勢充滿不確定的情況下上演，北韓核武、美中經貿、南海爭端和台灣都等著談，川普卻把敘利亞也加進美中議題清單上。
●「一個中國」與台灣：根據美方的會後記者會與中方官媒離開美國後的公開報導，都未見提及一中政策與台灣議題，也未提及美國軍售台灣事宜。
由於為非正式會晤，雙方也未如早先外界預期發表聯合聲明。
●南海：提勒森表示，川普提及美方關注大陸在南海活動。路透社報導，大陸正在部分南海島嶼填海造地，尋求在這個戰略水道擴張領土主權。1060408
(中央社)
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