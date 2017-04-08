印尼婚禮蛋糕極奢華 高逾兩層樓如城堡
結婚典禮上常見的城堡蛋糕能有多大？印尼首都雅加達近日出現一個奢華的婚禮蛋糕，高達7公尺，直徑近5公尺，是經由24人製作32天才完成的壯麗成品。
配合2017年印尼婚展，當地的婚禮蛋糕業者「Le Novelle Cake」製作印尼史無前例最大的婚禮城堡蛋糕。
這個城堡蛋糕高達7公尺，直徑4.95公尺。光是要把這個蛋糕移在雅加達市的購物中心擺好，就花了超過8小時。
婚禮蛋糕的外型像是大教堂，類似法國巴黎聖母院外形，蛋糕裝飾有許多可愛的小天使和尖塔，這些裝飾都是用翻糖和糖花作成的。
印尼新聞網站Viva報導，「Le Novelle Cake」的執行長米歐（Miyo Minaki）表示，這個婚禮蛋糕是今年2月底開始策劃製作的，他們過去做過最大的蛋糕是直徑3公尺、高5公尺，這次挑戰這麼大的蛋糕，很鼓舞人心。
她說，要把這麼大的蛋糕搬到購買中心大廳並不容易，要出動24名員工和5台大卡車才能完成，而且蛋糕上的裝飾品相當重，需要一些時間才能完成搬運。1060408
(中央社)
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