陳偉殷大聯盟首安出爐 球評：選球不錯
台灣旅美左投陳偉殷今天敲出他大聯盟生涯的首支安打，對此球評曾文誠說，陳偉殷在先獲2好球的壓力下，能選掉2個壞球，最後敲出安打，可見選球能力不錯。
美國職棒大聯盟（MLB）邁阿密馬林魚隊今天在客場以7比2擊敗地主紐約大都會隊，馬林魚先發投手陳偉殷在賽揚強投柯蕭（Clayton Kershaw）過去的御用捕手艾利斯（A.J. Ellis）引導下掌握節奏，以6局失1分的優質先發表現拿下本季首勝。
除了投球上的優質表現，陳偉殷今天在打擊上也有斬獲，他在4局站上打擊區時，擊出游擊方向緩慢的滾地球，對手雖快速移位處理，但陳偉殷已早一步上到一壘，這支內野安打是他2012年挑戰大聯盟後，生涯至今的首支安打。
球評曾文誠表示，陳偉殷4局的那次打擊，雖然一開始就連獲2個好球，但接下來連續2個變化球，陳偉殷在選球上都做得很好，所以沒有被對手吊中，這表示他的選球其實是不錯的。
曾文誠說，雖然陳偉殷4局擊出的內野滾地球很軟弱，但對一個投手來說，打擊時能揮擊到球，其實就是一個擊出安打的機會，因此這對陳偉殷來說，仍是很有意義的。1060408
(中央社)
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