東海岸頻現落難海龜 診療後野放
落難海龜頻頻出現，今天上午台東東河鄉金樽漁港漁民誤捕海龜，赫然發現竟是保育類綠蠵龜和玳瑁，兩隻海龜均受傷，海巡人員獲報處理，交由屏東海生館帶回診療，擇期野放。
台東縣籍漁船東隆1號上午收網時誤捕海龜2隻，漁民割除漁網後載回港內請海巡人員協助；其中玳瑁腹部附著藤壺，另一隻綠蠵龜背殼疑似撞到礁岩受傷脫落。
海巡署第八二岸巡大隊表示，海巡人員以海水保持海龜身體濕潤，看來生命力均良好，並通報台東縣政府農業處畜產保育科協助，將後送國立海洋生物博物館診療，擇期野放。
岸巡大隊同時呼籲民眾，若岸際發現擱淺的保育類海洋動物勿自行野放，應交由海巡及專業人員協助處置。1060408
(中央社)
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