穿紅內褲性侵女子未遂 色男判刑定讞
台南一名黃姓男子從氣窗爬進同租屋處一名女子房內躲藏，並脫下外褲，僅穿紅內褲，將返家的女子壓制在床欲性侵，但因女方強力反擊而逃離。最高法院判黃男4年10月徒刑定讞。
判決指出，黃姓男子在民國104年8月20日晚上，從租屋處後方防火巷，透過女方廁所氣窗爬進房內後，將身上穿著的短外褲脫掉，僅穿紅內褲躲在門後，等女子返家開門之際，將女子拉進房內壓制在床上，用毛巾摀住女方嘴巴後，扯下女方褲襪和內褲欲性侵。
女子奮力掙扎抵抗，從背包拿出手機用力攻擊黃男臉部而擊退黃男，黃男隨即逃離，女子頸部、前胸與雙上肢多處擦傷，向租屋處管理員哭訴報警，警方獲報趕到，循線將黃男逮捕送辦。
黃男坦承侵入女子房間，但辯稱因女子向管理員反應其酒後亂敲房門，他是要去找女方理論，會在女子房內脫下短褲是打算要嚇唬女方，並沒有意圖不軌。
台南高分院認定黃男犯案明確，依侵入住宅強制性交未遂罪，判他4年10月，經上訴，最高法院維持台南高分院判決，駁回上訴。全案定讞。1060408
(中央社)
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