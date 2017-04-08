兒童醫療中流砥柱 陳志成守護台灣尾健康

從首位台灣駐非洲衛生專員到屏東恆春基督教醫院的院長，陳志成身為兒科醫師，哪裡有需要就往哪裡去，是兒童醫療的中流砥柱，更帶領恆基守衛台灣尾的健康。

陳志成獲頒第7屆台灣兒童醫療貢獻獎中流砥柱獎。他在學生時代，曾以世界展望會捐款人身分探訪內戰中的莫三比克，親眼看見非洲難民對人道援助的迫切需求，2002年時，才35歲的陳志成接受衛生署（衛生福利部的前身）徵召，舉家遷往非洲馬拉威，擔任台灣首位駐非洲的衛生專員。

陳志成在馬拉威協助指導台灣派駐非洲的醫療團，與屏東基督教醫院的馬拉威醫療團密切合作，在馬拉威推動多項醫療與公共衛生計畫，當時馬拉威因愛滋病動搖國本，超過1成的成年人感染愛滋病，國民平均餘命不到40歲，大約每8個新生兒就有1個夭折，每5個就有1個孩子活不到5歲。

「兒童健康跟媽媽有關」，陳志成和駐馬拉威醫療團團長余廣亮著手改善婦幼衛生，訓練80多名當地助產士並成立愛滋病彩虹門診。陳志成表示，從2002年到2005年，這些本地助產士共接生2000多個寶寶，新生兒死亡率降為原來的1/3，沒有1個產婦死亡。

去年4月，恆春基督教醫院急需兒科醫師又面臨醫院評鑑，陳志成本來想等到兒子今年考完大學再到恆基，恆基卻等不得，「當時醫院正面臨評鑑沒通過，可能降級成診所的危機。」陳志成在禱告後勇敢接受挑戰，去年6月接任恆基院長，帶領醫院順利通過7月的醫院評鑑，讓恆基可以繼續守護台灣尾的健康。

去年9月14日莫蘭蒂颱風登陸恆春半島，百年來最強的16級強風造成半島重大災情也吹毀醫院1/3的建築，陳志成與醫院同仁堅守崗位，醫治急診病人，並順利接生1位中秋寶寶，還有老醫生冒著風雨到醫院為病人急救傷口。

帶著非洲和山地醫療的寶貴經驗，陳志成努力和恆基團隊一起擔負起照護偏鄉的責任，在得獎後他表示，感謝社會各界的肯定，也深切期盼能藉此喚起更多醫療人員投入偏鄉，一起加入恆春基督教醫院的團隊。1060408

(中央社)