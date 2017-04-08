感謝路平「隱形超人」 建設局拍紀錄片感謝

台中市路平成果浮現，建設局特拍紀錄片感謝路平「隱形超人」！（陳世宗翻攝）

台中路平一條接一條完工，民眾紛紛給予掌聲，並獲得中央多項考評獎項肯定。為向路平工程人員致敬，台中市政府建設局拍了《統一挖補工班的一天》、《緊急維修工班的一天》兩支影片，希望讓更多人了解這些「路平隱形超人」不為人知的辛苦面。

《統一挖補工班的一天》以統一挖補工作人員為主角，記錄他們從清晨到深夜，不畏風吹日曬雨淋，切割、挖掘、埋管一直到最後澆置蓋上鐵板，即使身體溼了又乾、乾了又溼，必須確定品質及全部完工才收班。建設局表示，這群在地下默默施作統挖的英雄們不被民眾看見；卻始終不畏酷夏寒冬努力地工作，為的就是守護大台中的道路安全。

《緊急維修工班的一天》則紀錄工務大隊與區公所補路工班人員，每天巡查道路狀況，發現坑洞、凹陷等等，立即回報、派工，工作人員接獲通報後馬上緊急出動，在最短時間內，立即修補坑洞與道路平整度。

建設局指出，兩支影片上網播出後，民眾紛紛按讚與分享，留言加油打氣，盛讚這群人真的是「路平隱形超人」；有工班人員說，工作完畢後，看到民眾加油的訊息，謝謝他們這麼晚還在工作，讓工班人員都覺得「這樣就很有價值了！」

「向這群守護大台中道路安全的無名英雄致敬！」建設局長黃玉霖表示，維護大台中地區道路平整，市府一次性全面地執行路平專案，不讓管線單位一挖再挖，希望藉由這兩支影片的紀錄，讓市民了解這群路平無名英雄的努力，也希望各界多給他們一點鼓勵和笑容。

黃玉霖指出，在大家努力下，台中市除了持續推進路平第3年目標375公里以外，繼內政部營建署105年度「公共設施管線資料庫管理供應系統」考評獲六都優等共3座獎項外，營建署105年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」 中，「道路損壞與平整度」項目也榮獲六都第二，這些成果，都是對所有努力付出同仁的肯定。

建設局強調，截至106年4月7日，市府執行路平專案總公里數已達353.82公里，完成大台中721條主要道路段施作，修補4萬7,739處坑洞，完成6米以下巷道路平78.38公里。

建設局除了自行施做路平工程，也不斷協調公路總局執行市內中央管道路的路平，105年完成19公里，106年已完成3.8公里；而自104年10月26日起恢復全國首創「統一挖補工程」，截至106年4月7日為止，代辦管線統一挖補工程經協調後，已將5,448件申請案件整合為3,913派工案件，減少1,535次重複挖掘次數、大約3成的機率。

(中時)