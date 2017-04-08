動保團體控訴麥當勞殘虐 盼解放蛋雞！​

動保團體8日上午穿著蛋雞裝，到林森南路麥當勞總公司抗議，台灣麥當勞營收到達170億，還在使用殘忍的「格子籠」雞蛋。（鄧博仁攝）

動保團體今天穿著蛋雞裝，到麥當勞抗爭。（鄧博仁攝）

抗議時，一對小朋友正在麥當勞用餐。（鄧博仁攝）

動保團體以行動劇表演釋放觀在籠內的雞隻，希望能讓雞隻能自由的活動。（鄧博仁攝）

一位蹲在籠子內抗議者在活動結束後，脫下雞頭面具，顯得有點疲憊。（鄧博仁攝）

動保團體8日上午穿著蛋雞裝，到林森南路麥當勞總公司抗議，麥當勞使用在狹小籠子內塞滿了蛋雞的雞蛋。動保團體認為，台灣麥當勞營收到達170億，還在使用殘忍的「格子籠」雞蛋，牠們空間僅供蛋雞孵蛋用，根本沒有活動地方，雞隻擠在狹小空間互相踩踏、推擠。

(中時)