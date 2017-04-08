中市智慧營運中心 11日辦理公開閱覽說明會

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我要評比

王俊傑指出，「智慧營運中心新建計畫」將採跨國合作方式及2階段評選辦理招標作業，11日在永豐棧酒店安排公開閱覽說明會，歡迎各界踴躍參與。（陳世宗攝）

台中市政府重新定位水湳經貿園區為「智慧、創新、低碳」示範區，調整後「智慧營運中心新建計畫」採跨國合作方式及2階段評選辦理招標作業，工程總經費約73.6億元；4月6日公開閱覽，11日上午10時將在永豐棧酒店安排公開閱覽說明會，歡迎前往參加。

市府都發局長王俊傑表示，智慧營運中心作為水湳全區智慧化發展及「管理大腦」，同時將取得智慧建築與綠建築鑽石級，未來將成為智慧城市最佳起始點與示範場域。

依據八大開發目標，包括智慧城市、產業支援、文創發展、環保減災、節能減碳、數位文化、觀光休閒及創新地標，設置產業4.0發展中心、台灣數位文化中心、智慧交控中心等，分別推動台灣產業革新、數位藝術、同時擔任管理中樞。

王俊傑指出，「智慧營運中心新建計畫」將採跨國合作方式及2階段評選辦理招標作業，4月6日已公開閱覽， 11日上午10時將在永豐棧酒店安排公開閱覽說明會，歡迎各界踴躍參與。

(中時)