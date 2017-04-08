許信良：兩岸存在打開僵局的機會

亞太和平研究基金會董事長許信良今天表示，兩岸雙方領導人都有意願打開僵局，打開僵局的機會就存在；兩岸定位是法律問題，希望大陸重視法律問題，不要太在乎政治語言。

兩岸政策協會今天舉行「川習會後的美中台三邊關係」座談會，邀請專家學者分析美國總統川普和中國國家主席習近平會面後的局勢。

出席座談會的許信良被問及兩岸關係下半年的發展，他認為雙方領導人都有意願打開僵局，蔡總統曾說下半年會有公開政策，代表她希望打開僵局，中國大陸政府這幾個月也公開表達希望打開僵局，雙方政府都有意願打開僵局，打開僵局的機會就存在。

許信良說，民進黨政府的立場和中國大陸要求的，兩者之間並不存在不可跨越的鴻溝，用中華民國憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸關係，和大陸底線沒有差太遠。

許信良認為，差別在政治語言，中國國民黨可以說九二共識和一中原則，但民進黨不能說，「就如此而已」；兩岸定位是法律問題，希望大陸重視法律問題，不要太在乎政治語言。

許信良說，僵局繼續下去對兩岸都不好，民進黨的立場和中國大陸底線沒有法理上重大差異；兩岸不同體制，對很多問題理解不一樣，未來就看中國大陸怎麼接招，願不願意和台灣對話溝通。1060408

(中央社)