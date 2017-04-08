吸毒出現幻覺 毒蟲送自己給警察抓
「靠爸族」方男在飯店吸毒後出現幻覺，以為有人要殺他，自己報警，警方趕到時又拒捕，一度要從7樓往下跳，立刻遭壓制逮捕。
台南市警局第三分局今天指出，有毒品、強盜前科的22歲方男，6日深夜和22歲詐欺通緝犯王姓男子在安南區一間飯店吸毒，王男吸毒後騎著方男的機車外出訪友，獨留方男在房內。
方男因吸毒出現幻覺，以為有人殺他，自己報警，警方趕到壓制逮捕，起出安非他命及吸食器。無獨有偶，騎著機車的王男，因機車未開大燈，且不時左顧右盼，被警方盯上攔檢，不僅被查出通緝在案，還被起出毒品。
警方原不知方男和王男被捕前曾一起在飯店吸毒，因王男被捕後，聽警方談起方男的事，才自己供出2人的事，王男說，他吸毒後騎機車外出卻被逮，真是倒楣。警方訊後依法送辦。1060408
(中央社)
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