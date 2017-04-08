吳敦義訪嘉市民 批蔡政府讓勞資出現更多對立

前副總統吳敦義今上午至嘉義市經國新城、精忠新城親訪市民。(高錦如攝)

前副總統吳敦義至嘉市經國新城、精忠新城訪市民，兩場近400位民眾到場參加。(高錦如攝)

前副總統吳敦義今上午至嘉義市經國新城、精忠新城親訪市民，並批蔡政府將勞資搞的一團亂，讓民眾怨聲連連，連兩場近400位市民也都紛紛附和喊「我們真的很苦！」

吳敦義指出，任何一個政府都應促進社會和諧，原本勞跟資沒有衝突，蔡政府執政後變成有衝突，如一例一休，勞工都埋怨拿不到合理加班費，甚至連業者也覺得麻煩，因無法鼓勵勞工來加班，只要加班成本就會增加。

吳敦義也在現場提問市民，「有沒有覺得一例一休後物價都上漲了？有的話請舉手」，多數婦人紛紛舉手，並直言真的很有感，讓吳敦義直批蔡政府的一例一休沒有達到效益之外，只讓勞資雙方出現更多對立。

(中時)