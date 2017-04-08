瑞典貨車撞人群4死15傷 警假定為恐攻

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瑞典發生貨車衝撞人群事件，造成4人喪生、15人受傷，開車駕駛仍逃。檢方指出，1名男子凌晨因「恐怖主義犯罪」被捕。警方指出，「暫定假設認為這是1起恐怖攻擊」。

法新社報導，瑞典檢察總署（Swedish Prosecution Authority）新聞主任羅森德（Karin Rosander）告訴法新社，被捕男子因「涉嫌透過謀殺遂行恐怖主義犯罪」而遭逮。

1輛遭竊貨車昨天在斯德哥爾摩巿中心1間門庭若巿百貨公司外衝撞人群，大規模搜捕開車駕駛的行動持續進行。瑞典全國警察首長赫克特（Stefan Hector）指出，警方的「暫定假設認為這是1起恐怖攻擊」。

警方說，已有1人因為涉及攻擊案而被捕，但開車駕駛依然在逃。

瑞典「晚報」（Aftonbladet）報導，遭逮的是1名39歲烏茲別克裔男子，他支持伊斯蘭國（IS）組織。

瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）指出，他已指示加強邊界管制。

勒夫文說：「恐怖分子想讓我們害怕、要我們改變作息、讓我們無法正常過活，但我們還是要正常度日。因此恐怖分子絕對無法擊垮瑞典、絕不。」

若證實這是1起恐怖攻擊，那麼將是瑞典首度發生造成人員罹難的恐攻。

瑞典媒體The Local Sweden網站張貼案發現場照片可見，1部藍色大貨車撞進艾倫斯（Ahlens）百貨公司騎樓。

目擊者狄米崔斯（Dimitris）告訴「晚報」，這部貨車「不知打哪兒冒出來」。

他說：「看不到是否有人駕駛，但它失控了。我至少看到兩人被撞倒，我拔腿狂奔，能多快就多快。」（譯者：中央社何宏儒）1060408

(中央社)