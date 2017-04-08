川習會未談台灣 賴怡忠：中美避免分歧

我要評比

川習會落幕後公開訊息未如預期提及美中台議題。學者賴怡忠分析，「一中政策」是美國不能退讓的底線，陸方也清楚提出相關說法只會凸顯雙方認知差異，雙方為免分歧而選擇不談。

此外，學者陳一新則認為，中美雙方透過這次川習會互探底線，有了這層認識後，下次川普赴陸「國是訪問」，雙方便可針對各項議題「針鋒相對」，屆時雙方對外聯合聲明才是台灣必須關注的。

美國總統川普（Donald Trump）與中國大陸國家主席習近平的會談落幕，會後公開訊息均未提及美中台議題。

台灣智庫執行委員賴怡忠表示，對美國而言，「一中政策」是不能退讓的底線，也沒有必要對中國大陸說明對台政策，陸方也清楚若在會談中提及相關問題，不僅無法得到美方讓步，更會凸顯雙方認知差異。

他認為，習近平為此「反客為主」在會中邀請川普赴陸國是訪問，屆時在「中國的主場」對「真正要談的議題」提出要求。

中國文化大學政治系講座教授陳一新認為，這次川習會前，美國白宮與國務院已多次重申美國將堅持「中美三公報」與「台灣關係法」的「一中政策」，以平衡兩岸關係，加上這次川習會只是「碰頭會」，因此才未提及美中台議題與對台軍售議題。

此外，習近平這次在會中也邀請美方參與「一帶一路」。陳一新分析，這顯示中方期待川普能在中國大陸5月舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇時赴陸；但對川普而言，如果5月赴陸後未加入「一帶一路」反而尷尬，赴陸時間恐待磋商。

賴怡忠則認為，4月才舉行川習會，川普5月馬上赴陸訪問，中間準備過程太過倉促；對習近平而言，如果川普5月馬上赴陸訪問，反而顯示這次「川習會」不成功。他推測，川普赴陸訪問應會落在中共第19次全國代表大會（中共十九大）之後。1060408

(中央社)