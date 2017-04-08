鼓勵生小孩 前衛福部長：6歲以下應由國家養
我國出生率慘居全球倒數，人口紅利持續下降。畢生投入小兒科領域的前衛福部長林奏延今受訪指出，政府在長照2.0上路的同時，「提高出生率」也應獲得同等級的重視；他昨日和陳建仁副總統見面時，當面拋出「孩童六歲以下由國家養」的觀點，讓國人敢婚也敢生，深受陳建仁的重視。
林奏延今獲瑞信兒童醫療基金會頒發「終身貢獻獎」，表揚他畢生對兒科的付出。林奏延表示，面對未來，他期許更多的醫師能投入兒科領域，因為看著小孩從小長到大，會覺得自己的付出相當值得，「若可以，下輩子我還想繼續當小兒科醫師」；他進一步勉勵已在兒科領域的醫師，除了日常的看診、衛教宣導，也應重視兒童相關議題，像是肥胖、兒虐、近視等，也可透過參與政治，發揮更大的影響力。
林奏延表示，他在擔任衛福部長期間，致力推動長照2.0，但和我國老人化相比，少子化的問題甚至更嚴重，因為人口紅利若持續低下去，未來恐「沒人照顧老人」；由於當今年輕人不敢生的主因是在經濟層面，他拋出「六歲以下由國家養」的觀點，像是提供疫苗券、奶粉券、社會住宅等方式，減輕父母負擔，進而提高結婚、生小孩的意願。
然而，目前人口問題的主責單位是內政部，林奏延表示，少子化的問題應要由「更高層級」來宣示、展現決心，「以日本為例，他們就是由首相安倍晉三出面宣示，要讓日本總人口維持在1億人以上」；他強調，他昨日和陳建仁見面時．當面跟他報告這個觀點，也獲得副總統的高度重視。
(中時)
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