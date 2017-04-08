地表最強！Ella挺9月肚熱舞 等兒隨時出生

Ella分享熱舞影片。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書）

Ella和賴斯翔結婚4年，本月將升格當爸媽。（圖／中時資料照片）

女子天團S.H.E成員Ella（陳嘉樺）和老公賴斯翔結婚4年，去年10月Ella正式宣布懷孕3個月，寶寶是男娃，已取好小名「勁寶」，預產期就落在這個月，今(8)日稍早，Ella分享自己穿小可愛、短褲，露出孕肚熱舞影片，笑說「地表最強孕婦又增一枚」，而影片中見她除肚子微凸外，四肢仍相當纖細，她也大方透露養胎沒養肉主因。

Ella的寶寶勁寶即將在本月誕生，本月初她因不方便飛到大陸工作，便用錄影片方式宣傳，她頂著一頭中長波浪捲髮，穿上藍紫色露肩小禮服，更添女人味，Ella也在影片中驕傲問大家：「你們是不是想死我了呢」，更逗趣說：「我現在美到不可以、美到沒朋友。」

將臨盆的Ella稍早上傳一支自己挺著9月凸肚熱舞影片，說：「渾身是勁的媽已經準備的好好的了！勁寶哥，快來吧 Im so ready ！！！」並驕傲說「地表最強孕婦又增一枚」，透露沒發胖還能熱舞全是因為「這就是平常有運動的成果」，幫忙拍出這支影片的賴斯翔也同步轉發說：「地表最強！爸爸表示要多訓練增強我這中年大叔的體力，畢竟這兩個都渾身是勁！」、「攝影師邊拍邊贊嘆」、「兒子你跑爸爸會盡量追上、媽媽別跑我跟得很緊」。

(中時電子報)