川習會間美空襲敘利亞 學者：意在北韓

美國總統川普（Donald Trump）與中國大陸國家主席習近平會談期間，美國空襲敘利亞，學者分析，此舉有威嚇中國大陸在北韓議題上必須妥協的意涵。

針對川習會期間美國空襲敘利亞，長期研究中美關係的中國文化大學政治系講座教授陳一新表示，川普在川習會期間下令攻擊敘利亞，一方面是履行美方將單獨處理敘利亞問題的說法，另一方面則是威嚇習近平，暗指如果中國大陸無法配合美國處理北韓問題，美國也同樣會「單獨處理」。

新華社報導，習近平在會中對川普表示，中國「不奉行你輸我贏的理念，不走國強必霸的老路」。陳一新認為，這是習近平「不慍不火」的「回敬」美國攻擊敘利亞的行動。

但他指出，習近平「不走國強必霸的老路」這番話與美國前總統歐巴馬過去提到「樂見中國崛起」的說法一樣，「類似的謊言（中美）雙方都說得很多」。

陳一新說，中美雙方光在南海議題上就已牽涉複雜軍事利益衝突，中國大陸怎麼可能「不走國強必霸的老路」，美國又怎麼可能「樂見中國崛起」。

台灣智庫執行委員賴怡忠則分析，美國這次逕自攻擊敘利亞並未尋求聯合國決議，同時一反過去遭受軍事威脅才會單方動用武力的模式；川普對習近平提及攻擊行動不免讓陸方解讀，美國在北韓議題上會採取什麼作法，這也增加了美方在北韓議題上對陸施壓的籌碼。

賴怡忠認為，美國若未空襲敘利亞，習近平的談話會被解讀為對川普示好；空襲敘利亞後，外界可能認為「習近平對川普表示反對意見」，但這番說法可能是空襲前便準備好的，因此並不完全能作此解讀。1060408

(中央社)