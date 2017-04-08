不再坐視化武攻擊 美揚言再打敘利亞
美國駐聯合國大使海利今天警告，美國準備再度攻擊敘利亞。她說，不會再坐視阿塞德政權使用化武而不用嚐到後果，那種日子已經過去了。
法新社報導，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）是在聯合國安全理事會因應美國空襲召開的緊急會議上提出這項警告。
美國昨天對敘利亞發射飛彈，懲罰阿塞德政權遭控發動的化學武器攻擊，此舉激怒莫斯科當局，但也促使外界敦促結束敘利亞6年內戰。
同時，阿塞德盟友俄羅斯宣布美國總統川普對敘政權發動的首場攻擊違反國際法且是「侵略行徑」。
海利告訴安理會：「美國昨晚展開非常慎重的行動。我們準備採取更多行動，但我們希望不必這麼做。」
海利說，這場攻擊摧毀一座機場，華府相信大馬士革本週就是從這座機場對反抗軍掌控的汗舍孔鎮（KhanSheikhun）發動化武攻擊，造成包含27名孩童在內的86人死亡。
不過，人權監督團體警告，敘利亞戰機今晚再度從這個基地起飛。
美國從派駐地中海的驅逐艦，朝敘利亞中部荷姆斯省（Homs）附近的謝拉特（Shayrat）機場發射59枚戰斧巡弋飛彈。
阿塞德辦公室形容這場攻擊「愚蠢且不負責任」，莫斯科宣布將採取一系列報復行動，包括計畫加強敘利亞空防。（譯者：中央社張曉雯）1060408
(中央社)
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