動保團體指用格子雞蛋 麥當勞否認

我要評比

麥當勞今天表示，有關動保團體抗議蛋雞環境議題中提出的影片並非麥當勞雞蛋供應商。對於該團體誤導消費者，麥當勞感到遺憾。

動保團體今天到麥當勞總部抗議，認為麥當勞仍在使用殘虐蛋雞的格子籠雞蛋，每天有近30萬隻母雞因此被迫關在格子籠，要求麥當勞1個月內回應並改用動物福利雞蛋，否則將持續抗議。

對此，麥當勞發出聲明表示，動保團體提出的影片中的雞舍均非麥當勞雞蛋供應商，對於該團體誤導消費者，麥當勞感到遺憾。

麥當勞說，他們確實遵守台灣食品衛生法規，以嚴謹的品質監控程序，確保食品均符合品質及安全標準。

麥當勞表示，他們重視動物福利，並長期致力食品安全、食材品質及農場管理，對於消費者關切的禽流感防疫，亦透過提供良好的水簾式雞舍飼養環境、營養均衡的飼料，及全方位的飼養技術嚴格管理，確保雞蛋安全衛生無虞。

除供應商定期自行檢驗之外，麥當勞也委託經由衛生福利部所認可檢驗機（SGS）進行60多項動物用藥殘留檢驗，均完全符合政府法令規範。

針對目前台灣市場供應量仍相對較低的室內平飼或放牧雞蛋，麥當勞表示，會持續評估，並了解產業的發展趨勢，作為未來努力的方向。1060408

(中央社)