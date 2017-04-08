女神佐佐木希快婚了 牽手大15歲諧星
日本「產經體育報」報導，29歲女星佐佐木希近日之內將與44歲諧星渡部建結婚。佐佐木曾被票選為日本女生最想擁有的臉蛋，戀情備受注目。
報導說，佐佐木近期之內將選擇「大安」吉日與渡部一起提出結婚登記，兩人已各自向所代言的廣告相關者報告婚訊，也受到親友的祝福。廣告相關人士指出，佐佐木並沒懷孕，會持續演藝工作。
佐佐木與渡部是於2014年底開始交往，於2015年初戀情曝光，互相持有大門鑰匙，感情升溫。
今年2月9日佐佐木過29歲生日，在她30歲之前，渡部終於做出要結婚的決定。今年1月，有女性雜誌報導2人在東京的超高級豪宅同居。
報導說，前年，傳出佐佐木與渡部熱戀的消息後，兩人僅說是「友人之一」，沒坦承戀愛中。認識兩人的人士表示，兩人常與對方的友人一起聚餐。
認識兩人的人士透露，渡部未曾對佐佐木發過脾氣。佐佐木常在IG上傳親手做的料理，被視為可能是為愛美食的渡部親手做羹湯。
佐佐木與渡部幾年前在一場展示會結識，2014年夏天因電視台節目的工作再度相逢。在與友人們聚餐的情況下交情變深，2014年底開始認真交往，2015年3月被目擊在東京的中目黑等地約會。
去年7月，佐佐木推出書名為「不為人知的事」寫真集。她接受媒體採訪、回答對結婚的看法時說：「會想結婚，只要時機成熟。也很想生小孩。」媒體故意影射渡部的事問：「結婚對象是美食家嗎？」她很幽默地答說：「在說什麼？就當成『不為人知的事』吧。」
佐佐木希出生於秋田縣，身兼歌手、藝人、時尚模特兒。2010年美國電影網站「TC Candler」評選的「全球百大美女臉孔」中，佐佐木是唯一獲選日本人，名列第33名。1060408
(中央社)
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