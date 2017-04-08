川習會落幕 府：台美零意外 政府樂見

川習會落幕，總統府今天表示，美中關係平順發展，也由於政府和美方良好聯繫，台美之間零意外，這是政府所樂見；並感謝美國國會與智庫等各界友人在過去以來不斷為台灣發聲。

美國總統川普和中國國家主席習近平的川習會在美東時間7日結束，美中會後的談話與官媒新聞都未提及一中與台灣等議題，雙方會後也沒有發表聯合聲明。

總統府發言人黃重諺今天表示，有關這次的川習會，整體而言，美中關係平順發展，台美之間零意外，這是政府所樂見；國安團隊預先做好嚴整的事前準備，預防各種可能對台灣不利的狀況，川習會的結果，也和台灣的推演一樣，沒有意外。

黃重諺表示，政府了解，美國高度重視東亞地區的和平穩定，身為區域的一員，台灣期待這次的川習會，對於東亞區域的情勢穩定有所助益，台灣也會持續與各方共同合作，為區域的和平穩定與福祉努力。

在台美關係上，黃重諺說，由於政府與美方持續密切並且良好的聯繫，維持了台美關係「零意外」的正面進展，這也是政府樂見。

黃重諺並表示，對美國國會與智庫等各界友人在過去以來不斷為台灣發聲，包括在各種場合一再強調「台灣關係法」及「六項保證」的重要性，以及相關原則是美國在處理兩岸政策上的重要考量，對此，政府再次表達感謝。1060408

(中央社)