張惠妹高雄加場 2.2萬票45秒搶光
華語天后張惠妹（aMEI）8月12日起在高雄巨蛋開唱，加演兩場門票今天開賣，主辦單位宣布2萬2000張門票45秒售罄，再創票房紀錄。
aMEI「烏托邦世界巡城演唱會」進化成全新「烏托邦2.0慶典」，8月12日將唱回台灣，12、13、19、20、26、27日連續3週末在高雄巨蛋開唱，6場門票8分鐘被搶光，沒搶到票的歌迷紛紛上網哀號。
為滿足歌迷願望，aMEI主動要求演唱會主辦單位在8月18、25日加演兩場，今天中午12時門票開賣，主辦單位宣布兩場共2萬2000張門票，僅花45秒售罄，歌迷極速搶票，為aMEI再添一筆驚人票房紀錄。
兩場加演是在週五，體恤北部歌迷下班後趕往高雄，aMEI貼心要求主辦單位延後表定開演時間，兩場週五演唱會都改為晚間8時才開唱，讓外地歌迷有較充裕交通時間。1060408
(中央社)
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