陸聯合國代表：軍事解決不了敘利亞問題
美國對敘利亞1處空軍基地發動飛彈攻擊。中國大陸駐聯合國代表劉結一於日內瓦時間7日呼籲，政治解決是敘利亞問題唯一出路，軍事手段解決不了問題，並應防止敘利亞局勢惡化。
綜合新華社、香港信報報導，聯合國安全理事會於日內瓦時間7日就敘利亞問題舉行緊急會議，劉結一在會中發言時作上述表示。
劉結一表示，中方一貫主張通過對話協商解決國際爭端，當務之急是所有各方都作出努力，防止敘利亞局勢進一步惡化。
他指出，政治解決是敘利亞問題的唯一出路，軍事手段解決不了問題，只會使局勢更加複雜動盪，這不符合敘利亞與周邊國家和國際社會的共同利益。
劉結一表示，陸方支持聯合國斡旋的主通道和聯合國敘利亞特使米斯杜拉（Staffan de Mistura）的努力，推動日內瓦和談取得進展，全力維護來之不易的政治解決敘利亞問題的情勢。1060408
(中央社)
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