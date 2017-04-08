竹縣1日小小警察 萌闖體驗營

15位小朋友8日開心的參加新竹縣警局舉辦的「1日小小警察體驗營」活動。（陳育賢攝）

15位小朋友8日開心的參加新竹縣警局舉辦的「1日小小警察體驗營」活動。（陳育賢攝）

15位小朋友8日開心的參加新竹縣警局舉辦的「1日小小警察體驗營」活動。（陳育賢攝）

小朋友開心的騎上交通警察伯伯的重機。（陳育賢攝）

為讓孩子們從小習得守法觀念及實用知識，同時讓小朋友體驗警察伯伯平日工作的辛苦，新竹縣警察局8日舉辦「1日小小警察體驗營」活動，15位4至6歲的幼童換上了特別訂製的迷你警察制服，一齊來闖宣導關卡，模樣真是萌翻天了。

參加體驗營的小朋友們，今天上午在爸爸媽媽帶領下，來到新竹縣警局交通隊，在換上迷你警察制服後，陸續進行了包括「宣導：保護自己」、「防身：學習技巧」、「體驗：認識裝備」及「交通：了解規則」等4道關卡。

而「關主」則分別由婦幼警察隊、訓練科、保安警察隊、交通警察隊等個4單位「把關」，學習體驗包含婦幼安全、自身安全保護、警用裝備認識及交通安全規則等實用知識，成功過關後，可在闖關卡上蓋章認證，讓孩子們從中學習，體驗闖關的樂趣與成就感，寓教於樂。

其中「交通」關卡最是深受孩子們的喜愛，透過影片及教官講解讓小朋友們學習正確的交通安全規則後，再坐上小型電動車模擬汽車情境考照，沿路線通過隧道、穿越鐵路平交道、過彎打方向燈、停等紅綠燈等關卡，過關後立即在現場得到專屬的「汽車模擬駕照」。

現場也特別準備了合照板及人形立牌供孩子們合影，讓家長拍下家中寶貝的萌樣，留下難得的回憶。

此次首屆「1日小小警察體驗營」活動，警察局事前特別找來了活潑可愛的警眷子女瑜瑜、麵麵擔任活動代言人，由兩位萌孩換上制服拍攝宣傳短片與體驗活動關卡，成功「吸睛」，短短1個月，警察局臉書粉絲專頁即吸引逾3000名人次報名，遠超乎預期。

局長溫枝發表示，民眾對於警察職業，往往都有著嚴肅、難以親近的刻板印象，希望透過小小警察體驗營活動，讓孩子們從小習得守法觀念及實用知識，體驗警察工作辛苦的一面，進而能親近而非害怕這個職業，藉以促進警民關係。

此次幸運被抽中參加體驗營者，不乏有來自台北、新北、台中等地的家庭，許多家長紛紛詢問是否有機會籌辦第2屆活動，為回應民意縣警局已著手規畫辦理，近期將陸續於警察局臉書公布活動訊息。

(中時)